البابا: هجمات سريلانكا أعمال إرهابية لا يمكن تبريرها

ندد البابا فرنسيس يوم الاثنين بالهجمات التي استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا وأودت بحياة نحو 300 شخص، ودعا إلى إدانة عالمية لما وصفه بـ"الأعمال الإرهابية والأعمال غير الإنسانية" التي لا يمكن تبريرها.

وهذا هو اليوم الثاني على التوالي الذي يدين فيه البابا الهجمات الذي أصابت العديد من الكنائس في عيد القيامة يوم أمس الأحد.

وقال البابا لعشرات الآلاف من الناس الذين احتشدو في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، اليوم، الإثنين، إنه يشعر بالمسيحيين في سريلانكا ويدعو لكل القتلى والجرحى.

وأضاف قبل أن يرأس الحاضرين في صلاة من أجل الضحايا "أناشد الجميع ألا يترددوا في تقديم كل مساعدة ضرورية لهذه الأمة الغالية. أتمنى أن يدين الجميع هذه الأعمال الإرهابية، الأعمال غير الإنسانية التي لا يمكن تبريرها".