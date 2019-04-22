تعرف على جنسيات ضحايا تفجيرات سريلانكا

أعلنت الشرطة في سريلانكا مقتل 32 أجنبيا على الأقل من بين مئات قضوا في اعتداءات استهدفت كنائس وفنادق في العاصمة كولومبو يوم الأحد.

ووصل عدد التفجيرات أمس إلى ثمانية بينها هجومان انتحاريان على الأقل.

وارتفع عدد ضحايا الهجمات الإرهابية إلى 290 قتيلا وحوالي 500 جريح، بالإضافة إلى 9 أجانب في عداد المفقودين.

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ومن جنسيات الأجانب الذين قتلوا في الهجمات، سياح من أمريكا وبريطانيا والدانمارك وباكستان والصين والهند وتركيا وبلجيكا وهولندا والبرتغال.

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أكد أن مواطنين أمريكيين قضوا في التفجيرات، وذكرت وزارة الخارجية السريلانكية أن أمريكيين و3 بريطانيين قتلوا في الهجمات، بالإضافة إلى 3 هنود وبرتغالي.

بدورها أعلنت وزارة الخارجية الدنماركية مقتل 3 من مواطنيها، كما قُتل تركيان يعملان في سريلانكا، كذلك قُتلت هولندية.