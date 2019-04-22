الخارجية الأمريكية: "إرهابيون ما زالوا يخططون لهجمات محتملة في سريلانكا"

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في تحذير معدل بشأن السفر إن "جماعات إرهابية" تواصل التخطيط لهجمات محتملة في سريلانكا بعد مقتل 290 شخصا وإصابة نحو 500 آخرين في تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق فخمة يوم الأحد.

وأضافت أن "إرهابيين قد يشنون هجمات دون سابق إنذار يذكر أو دون إنذار على الإطلاق".

وقالت إن من بين الأهداف المحتملة أماكن سياحية ومحطات وسائل النقل ومراكز تجارية وفنادق وأماكن عبادة ومطارات ومناطق عامة أخرى.

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رفع حظر التجول

ورفعت السلطات اليوم الاثنين حظر التجول الذي فرضته بعد يوم من مقتل 290 شخصا وإصابة نحو 500 آخرين في سلسلة تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق فخمة خلال عيد القيامة يوم الأحد.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجمات التي استهدفت كنيستين وأربعة فنادق في العاصمة كولومبو ومناطق واقعة حولها وكنيسة ثالثة في الساحل الشمالي الشرقي للبلاد.

وبدأ عشرات الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل خلال الليل في المطار الرئيسي في العودة إلى بيوتهم بعد رفع القيود.

ومعظم القتلى والجرحى الذين سقطوا في الهجمات سريلانكيون على الرغم من أن مسؤولين حكوميين قالوا إن 32 أجنبيا لقوا حتفهم أيضا. ومن بين هؤلاء الأجانب بريطانيون وأمريكيون وأتراك وهنود وصينيون ودنماركيون وهولنديون وبرتغاليون.