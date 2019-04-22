شاهد:الفيضانات تضرب كندا خلال العطلة الربيعية

غمرت الفيضانات شوارع وأحياء مدينة كيبك وأونتاريو في كندا الأحد بعد الأمطار التي هطلت بغزارة وأدت إلى ارتفاع منسوب الأنهار والوديان. وتسببت هذه الفيضانات التي تعد الأسوأ في البلاد إلى وفاة إمرأة تبلغ من العمر 72 عامًا في بونتياك السبت بعد أن جرفت الفيضانات جزءًا من طريق كانت تسير فيه، وفقًا للشرطة. كما أتلفت الفيضانات أكثر من 1000 منزل.

وأعلنت السلطات المحلية عن حالة الطوارئ وقررت إرسال عناصر الجيش لمساعدة المجتمعات المحلية، ووصل ما يقرب من 200 جندي إلى لافال حيث واجهت المدينة المياه المتصاعدة على طول الأنهار والقنوات. ولا يتوقع خبراء الأرصاد الجوية في البلاد إستمرار سقوط الأمطار بشكل غزير خلال الشهر الجاري.

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وذكرت وسائل إعلام كندية أن السكان في أجزاء من كيبيك وأونتاريو سارعوا لحماية منازلهم ومحلاتهم بأكياس الرمل والخشب تزامنا مع ارتفاع مياه الفيضان الربيعية خلال عطلة نهاية الأسبوع.