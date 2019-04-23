شاهد.. مقتل 6 أشخاص إثر تحطم طائرة صغيرة في تكساس

توفي ستة أشخاص كانوا على متن طائرة صغيرة ذات محركين، جراء سقوطها في مزرعة خاصة بالقرب من مطار كيرفيل بولاية تكساس.

لين لونسفورد المتحدثة باسم إدارة الطيران الفيدرالية قالت إن قائدة الطائرة وهي من طراز بيتش كرافت BE 58، كان يستعد للهبوط في المطار، إلا أن الطائرة سقطت وتحطمت.

وقد تم العثور على الركام على بعد حوالي 6 أميال، شمال غرب المطار، وعلى مسافة مئة ميل غرب أوستن عاصمة الولاية.

وكانت الطائرة قد أقلعت يوم الاثنين من مطار ويست هيوستن في تكساس.

وغادرت الطائرة في وقت سابق يوم الاثنين من مطار ويست هيوستن في تكساس.

اقرأ أيضا على يورونيوز:

شاهد: رش الفتيات بالمياه لزيادة خصوبتهن... تقليد مجري قديم للاحتفال بعيد الفصح

قرار مثير تصدره محكمة فرساي... هل يعود "الحجاب" إلى القطاع الخاص في فرنسا؟

شقيقتان سعوديتان هاربتان: "نريد أن نجرب كل شيء يمكن أن تجربه النساء في العالم"!