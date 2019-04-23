التلفزيون الرسمي: الرئيس الجزائري المؤقت يعين رشيد حشيشي رئيسا تنفيذيا لسوناطراك

قال التلفزيون الرسمي الجزائري إن الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، قرر إعفاء عبد المؤمن ولد قدور، المدير التنفيذي لمجموعة سوناطراك الجزائرية، من منصبه.

ونقلت وسائل إعلام جزائرية أن الرئيس قرر تعيين رشيد حشيشي مديراً تنفيذياً جديداً للمجموعة النفطية.

وكان ولد قدور قد تولى رئاسة سوناطراك النفطية في العام 2017، فيما لا يعد المدير الجديد حشيشي غريباً عن الشركة، إذ كان يعمل فيها في منصب "مدير النشاط والإنتاج".

وكان قائد الجيش الجزائري، الفريق قايد صالح، قد قال في وقت منصرم من الشهر الجاري إن القضاء سيفتح من جديد ملفات فساد قديمة منها قضية تتعلق بشركة الطاقة الوطنية سوناطراك.

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