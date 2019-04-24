المحكمة العليا الجزائرية تبحث قضايا فساد متعلقة بوزير الطاقة السابق شكيب خليل

قالت وسائل إعلام جزائرية إنها تلقت بيانا من المحكمة العليا الجزائرية يتعلق بفتح تحقيقات متعلقة بالفساد تخص وزير الطاقة السابق شكيب خليل الذي كان متابعا قضائيا وسبق وأن فر إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن يتم غض النظر عن ملفه والسماح له بالعودة غلى الجزائر من دون محاسبة.

وزير الطاقة والمناجم السابق سيتابع بفي قضايا تتعلق بمخالفة قانون الصرف وحركة رؤوس الأموال وإبرام صفقات مع شركتين اجنبيتين بطريقة مخالفة للقانون.

ويتهم ناشطون ومعارضون كل من وزير الكاقة والمناجم السابق شكيب خليل والرئيس المدير العام المقال الثلاثاء عبد المؤمن ولد قدور بضلوعهم في قضايا فساد وتلاعب وتبيض أموال وتوقيع عقود مشبوهة مع شركات اجنبية من بينها شركة سايبم الإيطالية.

وقال مصدر ليورونيوز إن شكيب خليل متواجد في الخارج.

اقرأ أيضا على يورونيوز: