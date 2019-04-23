شاهد.. أطفال الكهف يلتقون بغواصين أستراليين ساهما بإنقاذهم

التقى اليوم الاثنين الغواصان الأستراليان ريتشارد هاريس وكريغ تشالين بأعضاء فريق كرة قدم "وايلد بورز"، والمعروفين أيضا باسم "أولاد الكهف".

وكان الغواصان قد شاركا بإنقاذ الفتية بعد أن علقوا داخل كهف ثام لاونج العام الماضي، مع مدربهم البالغ من العمر 25 عاما، حيث كانوا في رحلة استكشافية للكهف يوم 23 يونيو / حزيران الماضي، قبل أن تجتاح مياه الأنهار أنفاق النهر وتسد مخارجه.

واستمرت أعمال الإنقاذ حوالي 17 يوما من قبل خبراء متطوعين من دول مختلفة.

وكان هاريس وتشالين من أعضاء فريق الإنقاذ الرئيسي، المؤلف من 13 غواصا أجنبيا وخمسة غواصين تايلانديين.

وتمحورت مهمة هاريس بتخدير الأولاد قبل إخراجهم واحدا تلو الآخر على نقالة عبر الأنفاق التي غمرتها المياه.

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