العثور على جثة بطل الغوص الحر السعودي بسام بخيت عقب غرقه في بحر جدة

عثرت السلطات السعودية على جثة بطل رياضة الغوص الحر بسام بخيت، حسب ما أعلنته إمارة منطقة مكة مساء الجمعة.

بخيث بطل السعودية نزل للبحر بمدينة جدة يوم الخميس لخوض تداريب وفقا لوسائل الإعلام السعودية، تأهبا للمشاركة في مسابقة جدة الدولية ضمن فعاليات موسم جدة 2019.

وعقب تأخر بخيت عن الخروج من البحر في المنطقة الواقعة شمال أبحر، باشرت دوريات البحث والانقاذ تحديد موقعه ومواصلة البحث لأكثر من 24 ساعة إلى أن عثر على جثة الغريق وانتشالها من الموقع ذاته على عمق حوالي 80 مترا.

ونشرت إمارة منطقة مكة الخبر عبر تغريدة على صفحتها على موقع تويتر مرفقة بصور البطل الراحل قائلة: "حرس الحدود: فرق البحث والإنقاذ بجدة تعثر على جثة بطل المملكة في الغوص الحر بسام بخيت.. فُقد عقب نزوله للبحر أمس (الخميس)"

بسام بخيت، بطل المملكة في الغوص الحر سجل رقما قياسيا للغواصين السعوديين والخليجيين في مدينة دهب المصرية جنوبي سيناء، ضمن منافسات بطولة أيدا العالمية، والتي تألق خلالها متفوقا على غواصين من دول عربية وأوروبية.

وتمكن حينها بخيت من النزول بعمق 71 مترا دون أسطوانة أوكسجين معتمدا على هواء الرئة فقط، وأنهى غطسته في دقيقتين وخمسين ثانية، عن فئة النزول باستخدام الحبل وبدون زعانف.

وفاة البطل السعودي، شكلت صدمة لجميع محبيه، ونعى الإتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص بخيت على تويتر

كما أعلن الاتحاد عن تأجيل بطولة جدة الدولية للغوص الحر التي كانت مقررة بين 11 و 13 يوليو الجاري حتى إشعار آخر.

كما دشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وسما حمل عنوان #بسام_بخيت.

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