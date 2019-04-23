السيسي: توافق أفريقي لمنح المجلس العسكري في السودان وقتا لإرساء نظام ديمقراطي

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء عن اتفاق قادة الاتحاد الأفريقي على ضرورة إتاحة مزيد من الوقت للمجلس العسكري الحاكم في السودان لتطبيق إصلاحات ديمقراطية.

ويبدو أن القرار يمدد مهلة مدتها 15 يوما حددها الاتحاد الأفريقي الأسبوع الماضي للمجلس العسكري الانتقالي في السودان لتسليم السلطة لحكومة مدنية وإلا علق عضوية السودان فيه. وتولى المجلس الانتقالي السلطة بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل نيسان.

وقال السيسي في تصريحات في ختام القمة التي شارك فيها عدد من الرؤساء الأفارقة في القاهرة إن القادة "توافقوا على الحاجة العاجلة لمعالجة الوضع في السودان، وإرساء نظام ديمقراطي شامل".

وأضاف "تم التوافق على منح المزيد من الوقت لتنفيذ تلك الإجراءات" بمساعدة الاتحاد الأفريقي.

ويتعرض المجلس العسكري لضغوط من المحتجين لتسليم السلطة على الفور إلى حكومة مدنية. ويقول المجلس إنه يريد إدارة البلاد خلال فترة انتقالية تصل إلى عامين لكنه على استعداد للعمل مع حكومة مدنية تتألف من تكنوقراط.

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