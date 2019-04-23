ترامب يزور بريطانيا وفرنسا الصيف المقبل

قال قصر بكنغهام يوم الثلاثاء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل دعوة من الملكة إليزابيث للقيام بزيارة دولة إلى بريطانيا في يونيو حزيران.

وأضاف أن ترامب وزوجته ميلانيا سيقومان بالزيارة في الفترة من الثالث وحتى الخامس من يونيو-حزيران.

وقال القصر إنه سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل في الوقت المناسب.

كذلك أعلن البيت الأبيض أن زيارة ترامب لأوروبا سيتخللها لقاءه بالرئيس الفرنسي إيمانويل في العاصمة الفرنسية باريس يوم 6 يونيو-حزيران القادم.

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