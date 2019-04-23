شاهد: وفاة رضيع سعودي على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الآسيوية

توفي رضيع سعودي يبلغ من العمر شهرين على متن طائرة تابعة لشركة الطيران الآسيوية، وفقا لوسائل الإعلام الأسترالية. وقالت نادية بارنزي، ممرضة سابقة وكانت ضمن ركاب الطائرة إن والدي الطفل من المملكة العربية السعودية وكانا مسافرين إلى أستراليا لبدء حياة جديدة.

وأضافت بارنزي أنها لاحظت أن الطفل كان يعاني من مشاكل في التنفس فاستدعت الجهاز الطبي الموجود على متن الطائرة. وقال فريق المسعفين إن الأطباء حاولوا إنعاش الطفل لمدة ساعتين كاملتين.

وقالت بارنزي إن موظفي طيران آسيا كانوا ممتازين في تعاملهم مع الحالة الطارئة. إذ بمجرد هبوط الطائرة في مطار بيرث، ساعدت الشرطة الأسترالية والمسعفون الطبيون الطاقم لتدارك الموقف ولكن الطفل لفظ أنفاسه الأخيرة.

كلمات شاهدة العيان الوحيدة:

شرحت بارنزي المشهد داخل الطائرة قبيل الوصول إلى مطار بيرث قائلة: "رأيت هذه النظرة على وجه الوالدين. حين علِما أنني أعمل كممرضة سلّما لي الطفل، وقلت في نفسي يا إلهي ما الذي يحدث؟ حين حملت الرضيع رأيت أن لونه تحول إلى الأزرق، وأنه يعاني من صعوبة حادة في التنفس، صلّيت لنجاته، وقمت بإبلاغ طاقم الطائرة أن الرضيع يحتضر".

وأضافت "عمت الفوضى المكان حين أدرك الوالدان أن الأمر خطير". "حين نظرت إلى المسعفين أدركت أن الأمر الإلهي قد نفذ، لم نشأ إخبار الوالدين بأن طفلهما توفي". "كل ما كنت أريده هو أن أسمع صوت الطفل وهو يصرخ"

للمزيد على يورونيوز: