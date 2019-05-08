طائرة فرنسية تهبط اضطراريا في إيران

اضطرت طائرة ركاب تابعة للخطوط الفرنسية للهبوط اضطراريا في إيران، اليوم الأربعاء، لأسباب غير معروفة.

الطائرة الفرنسية طراز إيرباص (إيه — 340- 313) كانت متجهة من العاصمة الفرنسية باريس إلى مومباي في الهند، بحسب بيانات موقع مراقبة الطيران فلايت رادار.

وذكر الموقع ان الطائرة هبطت أثناء مرورها في الأجواء الإيرانية، بالقرب من مدينة أصفهان، وسط إيران، بعدما بعثت إشارة إنذار أثناء وجودها في أجواء إيران قبل أن تختفي من خارطة مسارات الرحلات الجوية.

من جهتها أعلنت شركة إير فرانس أن الطائرة هبطت في مطار أصفهان، ومن المتوقع أن تواصل رحلتها مساء اليوم الأربعاء في اتجاه الهند.

وذكرت الشركة في وقت سابق أن تغيير مسار الرحلة وهبوط الطائرة جاء عقب اكتشاف عطل في منظومة التهوية على متنها.

وغادرت الطائرة العاصمة الفرنسية باريس في الساعة 11:21 من صباح الأربعاء، وكان من المقرر أن تصل الهند في منتصف ليل الأربعاء الخميس.

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