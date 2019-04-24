غضب في اسطنبول عقب اغتصاب طفلة في الخامسة من العمر

اشتاط سكان مدينة اسطنبول التركية غضبا، عقب حادثة اعتداء جنسي تعرضت له طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات فقط بأحد أحياء المدينة.

ووفقا لوسائل اعلام محلية ، فقد وقعت الحادث يوم الاثنين، في حي الكناري في كوتشوك تشكمتشا، بعد ان قام ثلاثة اشخاص اثنان بالغان والثالث قاصر لا يتعدى سنه 15 سنة، بالاعتداء على الطفلة في مكان معزول عن مكان اقامتها.

قبل ان تجد أسرة الضحية الطفلة أمام الباب وهي ملطخة بالدماء، تم على إثرها نقلها إلى لمستشفى.

وقامت المجموعة بالهاء طفل يبلغ 5سنوات كان رفقة الضحية باعطائه اموالا وطلبوا منه الابتعاد عن المكان ويعد الطفل الذي كان رفقة الفتاة الشاهد الوحيد في القضية.

وفور سماع سكان الحي بالحادث اشتعلوا غضبا وتجمعوا أمام مركز الشرطة مساء الثلاثاء، وطالبوا بالقصاص من الفاعلين، وحماية الأطفال.

كما تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في تركيا منشورات تندد ببشاعة الحادثة التي هزت سكان المدينة التركية، وصورا لسكان محليين وهم يمشون في مسيرات مستنكرة للحادثة ومطالبين بتنفيذ العدالة في حق من ثبت فيه الجرم.

من جهتها قالت الشرطة المحلية ان الضحية تخضع للرقابة داخل المستشفى مضيفة أنها تتخذ الاجراءات اللازمة من اجل القبض على الجناة.

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