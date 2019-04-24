شاهد: كاميرات المراقبة ترصد لحظة دخول جندي أمريكي سفارة كوريا الشمالية في مدريد

أظهرت صور لجندي البحرية الأمريكي السابق كريستوفر آن فيليب نشرت الثلاثاء وهو يدخل إلى سفارة كوريا الشمالية في العاصمة الإسبانية مدريد، قبل عملية سطو مزعومة حدثت في فبراير/ شباط الماضي. إلتقطت كاميرات المراقبة الجندي وهو يقف خارج مبنى السفارة قبل أن يقوم بالدخول.

هذا وتم القبض على آن من طرف الأمن الفيدرالي في الولايات المتحدة الخميس الماضي وأمر قاضي التحقيق الثلاثاء بإيداعه الحبس المؤقت في انتظار تسليمه المحتمل إلى إسبانيا.

الجندي البالغ من العمر 38 عامًا متهم في إسبانيا بأنه قام رفقة مجموعة من سبعة أشخاص بإقتحام البعثة الكورية الشمالية في 22 فبراير/ شباط ، وقاموا بالسيطرة على أعوان الأمن وضربوا بعض موظفي السفارة واحتجزوهم كرهائن لساعات قبل فرارهم.

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ووفقًا لوثائق المحكمة الأمريكية، قام آن وشركائه بالسطو على أجهزة قراءة هواتف محمولة من السفارة قبل وصول المعارض السياسي أدريان هونج زعيم جماهعة تشوليما إلى الولايات المتحدة ولقائه مكتب التحقيقات الفيدرالي.

كما حدد المحققون الإسبان المتسللين على أنهم أعضاء معروفونينتمون إلى جماعة تطلق على نفسها اسم "تشوليما الدفاع المدني" وتسعى للإطاحة بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. ومن المتوقع أن يمثل آن أمام المحكمة في 18 يوليو/تموز المقبل.