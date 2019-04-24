"أم التنانين" تلتقط صورة مع محمد صلاح

شارك اللاعب المصري ونجم نادي ليفربول محمد صلاح، بحفل مجلة تايم أمس، لاختياره ضمن قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم لعام 2019.

وظهر صلاح في صور عدة مع نجوم الفن، مثل إيميليا كلارك نجمة مسلسل Game of Thrones الملقبة بأم التنانين، كما ظهر في صورة أخرى مع الممثل رامي مالك الحائزة على جائزة أوسكار لأفضل ممثل لعام 2018.

ومن الرياضيين الموجودين في القائمة، ليبرون جيمس، لاعب كرة السلة، ولاعب الغولف تايغر وودز، ولاعبة كرة القدم أليكس مورغان، والعداءة كاستر سيمينيا.

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