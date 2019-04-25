بريطانيا: تسريبات من اجتماع للحكومة بشأن هواوي تثير حفيظة ماي

قال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الخميس إن موقفها واضح بشأن إعطاء الأهمية القصوى لحماية المعلومات في المسائل المتعلقة بالأمن القومي.

ويدعو بعض النواب إلى إجراء تحقيق بشأن تسريب نقاشات أجريت خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي البريطاني بشأن منع شركة هواوي تكنولوجيز الصينية من بناء الأجزاء الأساسية من شبكة الجيل الخامس.

ورأست ماي الاجتماع يوم الثلاثاء الماضي. وذكرت صحيفة ديلي تلجراف أن بريطانيا ستسمح لهواوي بصنع أجزاء غير أساسية من الشبكة.

وقال ديفيد ليدينجتون وزير شؤون مجلس الوزراء ونائب ماي إن السلطات تتعامل بجدية شديدة مع تسريب تفاصيل من اجتماع المجلس بشأن السماح لهواوي بدور محدود في بناء أجزاء من الشبكة.

وأضاف مخاطبا الصحفيين في جلاسجو باسكتلندا "عادة لا نعلق على التحقيق في تسريبات ونتعامل مع الواقعة بجدية شديدة".

وقال وزير الثقافة جيريمي رايت إنه لا يستطيع استبعاد إجراء تحقيق جنائي في الكشف "غير المقبول" عن المناقشات السرية بشأن دور هواوي في سلاسل الإمداد بشبكة الجيل الخامس.

وأضاف رايت "لا يمكننا استبعاد احتمال إجراء تحقيق جنائي... لا أعتقد أن الدافع وراء هذا التسريب مهم على الإطلاق. كان ذلك أمرا غير مقبول".

يذكر أن الخبراء في مجال التكنولوجيا يؤكدون ان الجيل الخامس تكنولوجيا ثورية ستتيح سرعات إنترنت أكبر بكثير وستصبح حجر الأساس للعديد من الصناعات والشبكات.

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وكان مصدر أمني بريطاني أعلن يوم أمس أن لندن ستحجب الأجزاء الأساسية من شبكة إنترنت الجيل الخامس عن شركة هواوي للإلكترونيات كما ستجعل تعامل الشركة الصينية العملاقة مع الأجزاء غير الأساسية منها محدودا.

وهواوي هي أكبر منتج لأجهزة الاتصالات في العالم وتخضع لتدقيق شديد بعدما أبلغت الولايات المتحدة حلفاءها بألا يستخدموا تكنولوجيا هواوي بسبب مخاوف من اتخاذها وسيلة لأنشطة تجسس صينية.

وذكرت صحيفة ديلي تليغراف أن بريطانيا ستجعل تعامل هواوي مع الشبكة محدودا.

وقال توم توجنهات رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني إن من الصعب للغاية التمييز بين ما هو أساسي وما هو غير أساسي في الجيل الخامس بسبب الطريقة التي تؤسس بها الشبكة.

وأضاف توجنهات لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "ما زالت تثير المخاوف.. تعريف الأساسي وغير الأساسي صعب للغاية في الجيل الخامس"، وقال: "يجري (الجيل الخامس) تحولا من نظام إنترنت أسرع إلى نظام إنترنت يمكنه بحق الربط بين كل شيء لذا يكون التمييز بين الأساسي وغير الأساسي أصعب بكثير".