مسؤول أممي يلتقي كبير مفاوضي حركة طالبان في قطر

قال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، إن أكبر مسؤول للأمم المتحدة في أفغانستان التقى بكبير مفاوضي الحركة في قطر يوم الخميس، في ظل استمرار المساعي الرامية لبدء مفاوضات سلام شاملة، تنهي الحرب المستمرة من أكثر من 17 عاما.

وذكر مجاهد أن رئيس بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان تاداميتشي ياماموتو التقى بالملا بارادار أخوند ،وأعضاء آخرين بفريق التفاوض التابع لطالبان في العاصمة القطرية الدوحة.

وأوضح مجاهد في بيان أن المناقشات ركزت على "عملية السلام الجارية والضحايا من المدنيين، والمساعدات الإنسانية بمناطق الإمارة الإسلامية".

وأشارت بعثة الأمم المتحدة إلى أنها شاركت في اجتماعات متعددة مع كل أطراف الصراع في إطار مساع لإنهاء الحرب، مضيفة أنها عقدت اجتماعات منتظمة مع طالبان في الدوحة.

وعُقد اجتماع الدوحة في الوقت الذي يستعد فيه مسؤولون من روسيا والصين، للقاء المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد في موسكو، للبحث عن سبل لإقناع طالبان ببدء محادثات مع حكومة كابل. وترفض الحركة حتى الآن إجراء حوار مع الحكومة الأفغانية المعترف بها دوليا، وتتهمها بأنها "دمية" عينها الغرب.

ويأتي اجتماع الدوحة بعد يوم من أحدث تقرير لبعثة الأمم المتحدة، الذي ذكر يوم الأربعاء أن الخسائر البشرية في صفوف المدنيين في أفغانستان تراجعت قرابة الربع خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام ،في ظل طقس شتوي شديد البرودة، وانخفاض حاد في عدد الهجمات الانتحارية.

وذكر التقرير أنه، وللمرة الأولى، زاد عدد المدنيين الذين قتلتهم قوات الأمن الأفغانية والقوات الأمريكية الحليفة على عدد المدنيين، الذين سقطوا قتلى على أيدي الجماعات التي تحارب حكومة كابل.

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