شاهد: هل تصبح عربة "توك توك" بريطاني الأسرع في العالم؟

بعد أن أمضى خمسة أشهر في تعديل مواصفات عربة "التوك توك" التي اشتراها من موقع "إي-باي" الإلكتروني للمزادات، وأنفق نحو عشرين ألف جنيه استرليني حتى الآن، يسعى مات إيفرارد جاهدا، أن تكون عربته ذات الثلاث عجلات الأسرع في العالم.

ويعتزم رجل الأعمال البريطاني إيفرارد، المشاركة بعربته المعدلة في سباق يقام على مضمار في يوركشير الشهر المقبل، آملا في كسر حاجز مئة وستين كيلومترا في الساعة.

وقال إيفرارد إنه قام بتغيير كل أجزاء التوك توك الذي يملكه بهدف تحديثه، ومن بين تلك الأجزاء محركه الأصلي والذي تبلغ سعته 350 سنتيمتر مكعب وركب محركا تبلغ سعته 1300 سنتيمتر مكعب يمكنه الوصول إلى سرعة تبلغ نحو 145 كيلومتر في الساعة على الأقل.

وأشار إيفرارد إلى أن عربة التوك توك، أصبحت في حالة أفضل ربما من الحالة التي كانت عليها عقب إنتاجها عام 1971.

وفي حديث إلى رويترز، قال أنه يأمل في جمع آلاف الجنيهات الإسترلينية تخصص للأغراض الخيرية خلال محاولته تسجيل رقم قياسي جديد باستخدام تلك العربة

والرقم العالمي المسجل حاليا هو 109.50 كيلومتر في الساعة، لكن إيفرارد يقول إن التعديلات الفنية التي أجراها على عربته واتباعه لحمية غذائية سيمكنانه من تحطيم هذا الرقم بسهولة.

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