شاهد: قفز من ارتفاع 27 متراً في مسابقة للغطس بجبال الفلبين

حافظ أبطال العالم للغطس غاري هانت وريانان إفلاند على لقبهما كأبطال لبطولة ريد بول للغطس من أعلى الجرف المقامة على حواف جبال الفلبين يوم السبت.

وجاء الروماني كونستانتين بوبوفيتشي والمكسيكي جوناثان باريديس في المركزين الثاني والثالث خلف البريطاني هانت.

البطولة هي واحدة من سلسلة مسابقات للغطس بالمناطق الطبيعية والتي تقام على مدار الموسم لتحديد بطل العالم.

إقرأ أيضاً:

شاهد: أكثر من 36 ألف تمثال صغير لشخصية من "حرب النجوم" في معرض بشيكاغو

شاهد: أكثر من 1500 شخص يتزلجون بالبكيني في روسيا في مهرجان سنوي