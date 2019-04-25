شاهد: السلطات الباكستانية تدمر ثلاثين طنا من المواد المخدرة والمزورة

دمرت السلطات الباكستانية اليوم في كراتشي، أكبر مدن البلاد وعاصمتها الاقتصادية، الخميس، مواداً مخدرة، وأخرى ممنوعة ومزّورة تم تهريبها، تبلغ قيمتها نحو 21 مليون دولار.

ويقول مسؤولون إن المواد المدمرة احتوت على كمية "تاريخية" من أنهيدريد الأسيتيك، وهو مركب كيميائي محظور في دول عدّة بحيث يستخدم في تصنيع الهيرويين.

ويسمح باستخدام المركب الكيميائي في المختبرات الطبية لتصنيع الأدوية مثل الأسبيرين وغيره، ولكنه أيضاً قد يستخدم في تصنيع البلاستيك والمتفجرات.

وبلغ وزن الكميات المدمرة نحو ثلاثين طنا، وتضمنت أيضاً نحو 60 ألف زجاجة كحول تمّ تهريبها إلى البلاد بطريقة غير شرعية. ويظهر الفيديو استخدام جرافة لتدمير المواد قبل أن يتم حرقها.

وتعد باكستان أحد أكبر الأسواق وممرات الترانزيت للمواد المخدرة التي تنتج في بلاد مجاورة مثل أفغانستان، فيما تعتبر الأخير أكبر منتج عالمي للهيرويين ومنتجاً رئيسياً للحشيش.