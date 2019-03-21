باكستان: سجن عارضة أزياء تشيكية لإدانتها بتهريب المخدرات

حكمت محكمة باكستانية في مدينة لاهور بإقليم البنجاب على عارضة أزياء تشيكية بالسجن ثمانية أعوام وثمانية أشهر بعد إدانتها بتهريب المخدرات.

وطبقاً لحيثيات الحكم، ألقي القبض على تيريزا هلوسكوفا (22 عاماً) في يناير-كانون الثاني عام 2018 بمطار لاهور وبحوزتها 8.5 كيلوغرام من الهيروين بينما كانت في طريقها للسفر إلى جمهورية أيرلندا.

وقال محامي هلوسكوفا إنه سيتقدم بطلب للطعن على الحكم الذي تضمن أيضاً غرامة مالية قدرها 800 دولار أمريكي.

كما أعرب المحامي سردار أصغر دوغار عن ثقته بأن موكلته لديها حجة قوية ستؤدي إلى تبرئها من قبل المحكمة الباكستانية العليا.

عارضة الأزياء التشيكية أثناء تواجدها بالمحكمة رويترز

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