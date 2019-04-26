شرطة الدنمارك تعتقل ملك الليل في صراع العروش

هل سيحمل الموسم الثامن من مسلسل الفانتازيا "صراع العروش" أو "غيم أوف ثرونز" نهاية لجيش الموتى وتحديداً للزعيم "ملك الليل"؟

هذا السؤال يتردد كثيراً كما تطرح الكثير من الاحتمالات والنظريات حول نهاية هذا الموسم الجديد، الذي انطلق منذ أيام، وشكل المصير الذي ستحمله لملك الليل.

وفي إطار الحماس الشديد والإثارة التي خلقها عرض الحلقة الأولى من الموسم الجديد، قامت شرطة مدينة ترونديم النرويجية بالإجابة عن هذا السؤال في مفارقة ساخرة أشعلت وسائل التواصل الاجتماعي بالسخرية والضحك.

فقد ألقت الشرطة القبض على "ملك الليل" بعد تلقي بلاغات بأعمال شغب وفوضى وذعر، تضمنت الإساءة للحيوانات وتدمير الممتلكات.

ملك الليل هذا هو مجرم انتحل الشخصية الشهيرة، وبدا في الصور بعد القبض عليه بقناع متقن الصنع للشخصية وببذلة برتقالية، واقفاً أمام عدسات قسم الشرطة.

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ونشرت الصفحة الرسمية للشرطة النرويجيةعبر فيسبوك صور الرجل مع تعليق يقول: "تلقت الشرطة العديد من البلاغات حول رجل من المنطقة الشمالية يشارك في عدد من الجرائم، وتضمنت البلاغات الإساءة للحيوانات وتدمير الممتلكات وتم إلقاء القبض والتحفظ عليه".

وعن المنشور الساخر، قالت الشرطة إنها حرصت على نشر الرجل على فيسبوك، لأنها ترى أن هذا النوع من المنشورات يجذب القراء والمتابعين، مما يسهل لاحقاً طلب المساعدة منهم عند البحث عن بعض المجرمين.