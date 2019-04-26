شاهد: شاب متهم ب "الإرهاب" في السعودية يصور بيته من الداخل

قالت السلطات السعودية في 23 أبريل / نيسان إنها أعدمت 37 شخصًا بتهمة تبني "أيديولوجية إرهابية متطرفة وتشكيل خلايا إرهابية".

وأدانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ووعدم تنفيذ محاكمات العادلة، وقال الادعاء إن الاعترافات تم الحصول تحت التعذيب". معظم المتهمين ينتمون إلى الأقلية الشيعية في المملكة العربية السعودية، ثلاثة منهم على الأقل قُصّر.

أحد المتهمين في العام 2012، سجل هذه اللقطات بمساعدة أحد النشطاء. في المقطع، عرف نفسه باسم عبد الله سلمان العسرية، وقال إنه يبلغ من العمر 19 عامًا. قام عبد الله بجولة داخل منزله المتواضع لإلقاء الضوء على ظروفه المعيشية التي لا تليق بمواطن سعودي، على حد قوله.

وعندما طلب من والدة عبد الله أن تدلي برأيها بوصف ابنها بالإرهابي، أجابت: "هذا ليس صحيحًا".

ماذا حدث في العام 2012؟

نظمت الاحتجاجات في القطيف، ذات أغلبية شيعية، بين عامي 2011 و 2012 ، بهدف الدعوة إلى التوظيف والتعليم وحقوق ممارسة الدين.

يقول العسرية: "لقد خرجت لأدعو لحقوقي وحقوق أطفال دولتي بطريقة سلمية". ويضيف: "لم أتلف أي ممتلكات ولم أتبع أجندة خارجية مثل ما قالت وزارة الداخلية إنني فعلت. كانت مطالبنا وحقوقنا قانونية ".

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