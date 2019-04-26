رامي مالك "الشرير" في فيلم جيمس بوند 25

مباشرة من جمايكا، تم الإعلان عن اختيار الممثل الأمريكي ذو الأصول المصرية رامي مالك للعب دور الشرير في فيلم "جيمس بوند" الرسمي الخامس والعشرين، والمقرر إطلاقه العام المقبل.

وأعلن القائمون على العمل، يوم الخميس 25 أبريل/نيسان خلال حفل الإطلاق الرسمي للفيلم، أن مالك البالغ من العمر 37 عاما والذي نال استحسان النقاد والفائز بجائزة الأوسكار عن دوره في فيلم "بوهيميان رابسودي" والذي جسد فيه شخصية المغني فريدي ميركوري، سيلعب دور الشرير الغامض المسلح.

وقال المنتجون إن الممثلين المشاركين في هذا العمل، والذي لم يتم الكشف عنهم بعد، هم دانييل كريج الذي يعود لتجسيد شخصية بوند للمرة الخامسة، ومن المتوقع أن تكون المرة الأخيرة له .

رالف فينيس في دور ميم، وليا سيدو في دور مادلين، ونومي هاريس في دور مونيبيني، وبن ويتشو في دور كيو وروري كينير في دور تانر، والفيلم من إخراج كاري جوجي فوكوناجا، الرجل الذي أخرج الموسم الأول من مسلسل "المحقق الفذ" (ترو ديتكتيف) والمسلسل الكوميدي "المجنون" (منياك).

ولم يشارك مالك بالأمس في حفل الإطلاق الرسمي للفيلم، إلا أنه أرسل رسالة فيديو أكد من خلالها مشاركته في العمل، قائلا "أنا عالق هنا في نيويورك في الإنتاج، لكنني أتطلع إلى الانضمام إلى طاقم العمل بأكمله".

وقال المنتجون إن الفيلم الجديد سيتم تصويره في مواقع عديدة منها جاميكا وإيطاليا والنرويج ولندن.وتحدد موعد 14 شباط/فبراير 2020 لطرح الفيلم في الأسواق العالمية.

وتعتبر سلسلة أفلام الجاسوسية الشهيرة، واحدة من أكثر الأفلام نجاحًا في العالم.

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