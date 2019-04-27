بوتين: لا أستبعد عملية شاملة في إدلب لكن هذا ليس ملائما الآن

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إفادة صحفية اليوم السبت إن اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المستقلين بشأن تخفيضات إنتاج النفط سيظل ساريا حتى نهاية يونيو حزيران مضيفا أنه يأمل ألا تزيد السعودية إنتاجها النفطي لتعويض أي انخفاض محتمل في الصادرات الإيرانية بسبب العقوبات الأمريكية.

وذكر بوتين أنه لم يتلق أي مؤشرات من أعضاء أوبك بشأن الانسحاب من اتفاق تخفيضات الإنتاج مضيفا أن هذا غير مرجح.

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