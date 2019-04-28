قطة حديثة الأمومة تتبنى أربعة سناجب في حديقة في القرم

فوراً بعد إنجابها لقططها الأربع الصغيرة كانت بانتظار القطة بوشا مهمة أمومية لم تكن بالحسبان.

بوشا تعيش في حديقة في القرم، ولديها أصدقاء من البشر، ويبدو أنهم هم من لجأوا إلى بوشا على عكس السائد، فقد فقد أربعة من السناجب أمهم وأصبحوا بحاجة إلى رعاية.

لتكون بوشا هي المنقذ، فبمساعدة من البشر تغلبت السناجب الصغيرة على خوفها من أمها الجديدة، وتقوم بوشا الآن بتمريضها وتنظيفها واللعب معها إلى جانب قطاتها الصغيرة، لتثبت العائلة السعيدة الكبيرة أن حب الأم لا يعرف حدودًا، حتى عبر الأنواع والفصائل المختلفة.

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