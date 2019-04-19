شاهد: معاناة دجاج "كنتاكي" في مزارع فرنسا تغضب المدافعين عن الحيوانات

جدل في فرنسا بعد نشر جمعية "دايركت أكشن أفري وير" التي تنشط في مجال الدفاع عن الحيوانات لمقطع فيديو يحتوي على مشاهد صادمة تمّ التقاطها في إحدى مزارع تربية الدجاج التابعة لسلسلة مطاعم كنتاكي ، الشهيرة في تقديم وجبات تحتوي على لحوم الدجاج. وأظهر الفيديو حوالي 25 ألف دجاجة في مكان ضيق، وبدا واضحا أن الحيوانات لم تكن قادرة على التحرك بسبب ضيق المكان.

الانتقادات لم تتوقف على ضيق المكان فحسب، وإنما تجاوزته إلى نظافة المحيط حيث أظهر الفيديو كمّا هائلا من الحشرات وهي تلسع الدجاج، وهو ما اعتبرته الجمعية المدافعة عن الحيوانات أمرا يبعث على القلق الصّحيّ. مؤسسة "دي إكس أي" أوضحت أن الحشرات التي تقوم بمصّ دماء الدجاج قادرة على نقل الأمراض على غرار أنفلونزا والسالمونيلا، وهو ما يؤكده خبراء الصحة، كما أن تعرض الدجاج لعمليات اللسع المتواصلة يعد من أسباب إصابة الدجاج بمرض فقر الدم.

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الجمعية أعربت عن حزنها من الوضعية المزرية التي يعيشها الدجاج في تلك المزرعة خاصة وأن أعدادا كبيرة منها فقدت كميات كثيرة من ريشها بسبب الحشرات، وهو ما يزيد من معاناتها بالإضافة إلى ضيق المكان. المدافعون عن الحيوانات اعتبروا اللقطات الصادمة التي أظهرها الفيديو نقطة سوداء بالنسبة لسلسة "كاي أف سي" التي تملك الكثير من المطاعم عبر أنحاء العالم.