شاهد.. كاميرات مراقبة ترصد لحظة دخول إنتحاري وتفجير فندق "كينغسبري" في سريلانكا

أظهرت لقطات كاميرات مراقبة نشرتها وسائل إعلام في سريلانكا لحظات دخول المشتبه بأنه الانتحاري منفذ تفجير فندق كينغسبري في العاصمة كولومبو إلى ردهة الفندق وتسجيله نزيلا به ثم لحظة انفجار القنبلة.

وأظهرت اللقطات المشتبه به وهو يسجل بياناته في قسم الاستقبال بالفندق يوم 17 أبريل /نيسان قبل تنفيذ التفجير الذي وقع يوم الأحد الماضي 21 أبريل/ نيسان. وتعرض فندقان آخران وثلاث كنائس لتفجيرات في توقيت متزامن.

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وركزت السلطات حتى الآن تحقيقاتها على صلات دولية لجماعتين محليتين تعتقد أنهما نفذتا التفجيرات وهما جماعة التوحيد الوطنية وجمعية ملة إبراهيم.

وذكرت الحكومة أن الهجمات، التي أودت بحياة 253 شخصا فضلا عن إصابة 500 آخرين، نفذها تسعة سريلانكيين حصلوا على تعليم جيد وجرى تحديد هوية ثمانية منهم.