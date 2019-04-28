الشرطة السريلانكية تداهم مجموعة إسلامية متشددة يشتبه بضلوعها بالتفجيرات الانتحارية

بدأت الشرطة السريلانكية الأحد 28 أبريل / نيسان في سلسلة مداهمات لمقار "شبكة التوحيد الوطنية" وهي جماعة إسلامية، يشتبه في أنها تقف وراء التفجيرات الانتحارية التي استهدفت الكنائس والفنادق والتي أودت بحياة أكثر من 250 شخصًا.ط

وشنت الشرطة هجوما على مركز للجماعة في بلدة كاتانكودي بعد يوم من حظر المجموعة بموجب قوانين الطوارئ الجديدة.

اقرأ أيضا على يورونيوز:

سريلانكا: رغم دعوته إلى الاستقالة من قبل رئيس البلاد.. قائد الشرطة يرفض الاستقالة

أمريكا تنصح مواطنيها بإعادة النظر في السفر إلى سريلانكا

15 قتيلاً بينهم أطفال في اشتباكات دارت بين الشرطة ومتشددين شرق سريلانكا