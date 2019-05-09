تفجير انتحاري في مدينة الصدر في بغداد يخلف قتلى وجرحى مدنيين

قال الجيش العراقي اليوم الخميس إن انتحاريا قتل وأصاب عددا من المدنيين في سوق ببغداد.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص قتلوا. ولم يتسن لرويترز التحقق من عدد القتلى على نحو مستقل.

وقع هجوم المساء بعد أيام من بداية شهر رمضان.

وقالت قيادة عمليات بغداد في بيان إن قوات الأمن حاصرت الانتحاري قبل أن يفجر حزاما ناسفا.

وأضافت "عدد من الشهداء والجرحى سقطوا اثر تفجير انتحاري بواسطة حزام ناسف في أسواق منطقة جميلة في قاطع مدينة الصدر".

ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وأعلن العراق النصر على الدولة الإسلامية في 2017، بعد ثلاث سنوات من استيلاء التنظيم المتشدد على مساحات شاسعة من أراضي البلاد. وغير مقاتلوه منذ ذلك الحين أساليبهم ليركزوا على هجمات حرب العصابات.

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