مصادرة قطع ليغو مزيفة بقيمة 30 مليون دولار في الصين

كشفت الشرطة في الصين عن عصابة متهمة بصناعة وبيع قطع ليغو مزيفة بقيمة 30 مليون دولار.

وذكرت تقارير نقلاً عن الشرطة أنها داهمت مقر صانع ألعاب صيني كان يُزعم أنه كان يصنع منتجات ليغو مزيفة في مدينة شينزين الجنوبية، واعتقلت أربعة أشخاص.

وقال بيان للشرطة إن قطع اللعب - بما في ذلك مجموعة حرب النجوم المقلدة - تم نسخها من مخططات ليجو.

وأضاف البيان أنه تم الاستيلاء على حوالي 630 ألف قطعة مكتملة تبلغ قيمتها أكثر من 200 مليون يوان (30 مليون دولار).

وأظهرت الصور التي نشرتها السلطات الصينية في أعقاب المداهمة منتجات تبدو شبه متطابقة مع تلك التي تنتجها شركة الألعاب الدنماركية العملاقة.

وقالت الشرطة إنه بالإضافة إلى تقليد مجموعة حرب النجوم، تم إطلاق المنتجات بالتزامن مع "Lego Movie 2" الجديد وبيعت تحت اسم "Lepin Bricks 2".

وبحسب ما ورد يتم بيع المنتجات المقلدة بسعر أقل بكثير، حيث تم طرح مجموعة قطع Lepin على شكل مدينة صغيرة مقابل 3 دولارات لكل صندوق، في حين أن مجموعات Lego المماثلة تبدأ من 15 دولارًا.

تأتي المداهمة في الوقت الذي تسعى فيه الصين إلى تعزيز حقوق الملكية الفكرية، حيث بلغ عدد المحاكمات المتعلقة بهذه القضية رقماً قياسياً في العام الماضي.

منتجات الشركة تباع في أكثر من 140 دولة، ويتم تصنيع القطع في خمس دول هي المكسيك والصين، والتشيك والمجر والدنمارك.

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