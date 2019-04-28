سقوط رافعة في سياتل الأمريكية يتسبب بمقتل 4 أشخاص وإصابة 3 .. شاهد الأضرار

قالت الشرطة ومسؤولون إن رافعة بناء عملاقة سقطت في تقاطع بسياتل يوم السبت مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين.

وقالت إدارة المطافئ في بيان إن الرافعة سقطت في موقع بناء حوالي الساعة الثالثة والنصف مساء بالتوقيت المحلي فسحقت خمس سيارات وألحقت أضراراً بسيارة سادسة في تقاطع شارعي فايرفيو أفينيو نورث وميرسير.

وأضافت أن ثلاثة رجال وامرأة قتلوا، بينهم اثنان كانا في الرافعة واثنان في سيارتين منفصلتين. وتم نقل رجل وامرأة في العشرينات من العمر ورضيعة تبلغ أربعة أشهر إلى مستشفى قريب بإصابات غير خطيرة.

وذكر البيان أن إدارة العمل والصناعات في ولاية واشنطن تحقق في السبب وراء سقوط الرافعة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الرافعة كانت تعمل في موقع لبناء مجمع جديد متعدد المباني لشركة غوغل.

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