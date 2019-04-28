شاهد.. مظاهرات في البرازيل على طريقة السكان الأصليين

أدى الآلاف من سكان البرازيل الأصليين طقوسا تقليدية من رقص وغناء، خلال مسيرات يوم الجمعة احتجاجا على خطط الرئيس جايير بولسونارو التي تتعلق بطريقة إدارتهم.

ولون المحتجون أجسادهم ووضعوا على رؤوسهم التيجان التقليدية المصنوعة من الريش ورفعوا أقواسا وسهاما وقرعوا الطبول وهم يرددون أغاني احتجاجية. وجاءت المسيرة يوم الجمعة في نهاية ثلاثة أيام من الاحتشاد في العاصمة.

وشارك في المسيرة قادة أكثر من 300 عرق من مختلف أنحاء البرازيل، وقد أقيمت على هامش حدث سنوي يستمر لثلاثة أيام ويعرف باسم Free Land Encampment.

وقال ديفيد كاراي بوبيجوا من قبيلة جواراني مبيا العرقية في ولاية ساو باولو "عائلاتنا في خطر، أبناؤنا مهددون، أهلنا يواجهون هجمات. يريدوننا أن نقتل أهلنا تحت مسمى التقدم الاقتصادي".

وانتُخب بولسونارو، وهو ضابط سابق بالجيش، في أكتوبر تشرين الأول مدعوما من قطاع الزراعة الذي يناصر توسيع رقعة الأراضي الزراعية وتخفيف القيود البيئية. كما يطالب هذا القطاع بتخفيف قوانين حيازة الأسلحة.

وكان أحد أول الإجراءات التي اتخذها بولسونارو بعد توليه منصبه في أول العام الحالي هو حل الوكالة المعنية بشؤون السكان الأصليين (فوناي) ووضع سلطة إصدار قرارات ترسيم الأراضي التي يطالب بها هؤلاء السكان في يد وزارة الزراعة.

ويزيد عدد السكان الأصليين في البرازيل على 850 ألف نسمة، أي أقل من واحد في المئة من عدد سكان البلاد، لكنهم يعيشون على مساحة تصل إلى 13 في المئة من مساحة البلاد.

ورفضت المحكمة العليا يوم الخميس إصدار أمر قضائي بوقف سلطة وزارة الزراعة فيما يتعلق بالقرارات الخاصة بأراضي السكان الأصليين. واحتج مئات من السكان الأصليين أمام المبنى.

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