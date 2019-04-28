شيرين تغني "يا بتفكر يا بتحس" باللهجة اللبنانية ... وللمرة الأولى

مسيرة ضخمة من الإنجازات والأعمال الفنية، في رصيد الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، إلا أنها وللمرة الأولى تقرر أن تخرج عن المألوف وأن تبدع "باللهجة اللبنانية".

طرحت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب يوم أمس السبت 28 نيسان/أبريل، أغنية جديدة بعنوان "يا بتفكر يا بتحس"، الأغنية والتي بدأت عملية الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام كونها الأغنية الدعائية لمسلسل "خمسة ونص" والمقرر عرضه خلال شهر رمضان، أتت كمافجئة من العيار الثقيل لجمهور شيرين.

"باللهجة المصرية" أم "باللهجة اللبنانية" لا فرق، طالما الصوت والإحساس واحد، وطالما شيرين تستطيع وبكل لغات العالم أن تطرق أبواب قلوبنا ومن "دون استئذان".

وعقب طرح الأغنية، تتالت التغريدات المهنية، وكانت الفنانة اللبنانية إليسا أول من أعاد نشر الأغنية، مغردة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر "ما في أجمل من إحساسك بالمصري وباللبناني... مبروك الغنية والنجاح. هالغنية يا بتحبها يا بتحب...".

هذا وكتبت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، التي تلعب دور البطولة في مسلسل"خمسة ونص" إلى جانب الممثل السوري قصي خولي، وللمرة الأولى، علقت أيضا على الأغنية "الصوت الحنون مع اللبناني طالع شي خيال !!! ❤️❤️ منحبكً".

ولا بد مع هذه الخطوة الجريئة، أن نستذكر عددا من الفنانين اللبنانيين والمصريين الذين لطالما رفضوا الغناء بغير لهجات بلادهم.

في مصر

لم يسبق وأن غنى الفنان عمرو دياب والفنانة أنغام باللهجة اللبنانية، وتعد هذه المرة الأولى في رصيد الفنانة شيرين عبد الوهاب.

في لبنان القائمة تطول

بدءا من الراحل ملحم بركات، وصولا إلى الفنانة جوليا بطرس، والفنانين ائل كفوري، فارس كرم، معين شريف والذين لطالما رفضوا الغناء بلهجة غير اللهجة اللبنانية، إضافة إلى الفنانة نجوى كرم والتي صرحت في مقابلة متلفزة، ردا على سؤالها لماذا لا تغني باللهجة المصرية "كل فنان حريص على الهوية العربية لذلك يجب أن يكون كل فنان حريصا على ان يحافظ على هوية اغانيه بأن تكون بلهجة وطنه حتي يكون سفيرا لذلك الوطن بما يقدم من اعمال فنية تحمل توقيعه ببصمة ولهجة وطنه".

كلمات وألحان

أغنية "يا بتفكر يا بتحس"، هي من كلمات علي المولى وألحان صلاح الكردي وتوزيع جيمي حداد ومهندس صوت محمد ماخور.

وانتهت الفنانة المصرية شيرين من تصوير الكليب الخاص بها، إلى جانب نجيم وخولي.

ومن المقرر أن يتم عرض مسلسل "خمسة ونص" مع بداية شهر رمضان، والعمل هو من إخراج فيليب أسمر، وإنتاج "الصبّاح أخوان".

للمزيد على يورونيوز:

شاهد.. وفاة عارض أزياء على المنصة خلال أسبوع الموضة في ساو باولو

من هي الفنانة المصرية التي يحتفل بها محرك غوغل اليوم؟

إميليا كلارك الأعلى أجرا في مسلسل "صراع العروش" في موسمه الأخير.. إليكم الرقم