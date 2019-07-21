استطلاعات الرأي عقب التصويت تمنح حزب زيلينسكي حوالي 44 في المائة من المقاعد

أظهر استطلاع لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع أن حزب الرئيس فولوديمير زيلينسكي يتصدر الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت اليوم الأحد بحصوله على 43.9 في المئة من الأصوات.

وجاء حزب منصة المعارضة في المركز الثاني فيما جاء حزب الرئيس السابق بترو بوروشينكو في المركز الثالث وحزب رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو في المركز الرابع وحزب نجم الروك سفياتوسلاف فاكارتشوك في المركز الخامس.

,يبدو أن الأوكرانيين وضعوا ثقتهم في رئيسهم الجديد فولوديمير زيلينسكي خاصة وأن هذه الانتخابات تشكّل بداية لحقبة سياسية جديدة في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة، حيث يتوقع أن يشكل عدد الوافدين الجدد على السياسة نسبة 50 إلى 70 في المائة من إجمالي مقاعد البرلمان.

ويسعى زيلينسكي الكوميدي السابق، الذي جرى انتخابه في أبريل-نيسان الماضي رئيساً لأوكرانيا إلى تحقيق أغلبية في البرلمان، ما يمنحه هامشا واسعا من الحرية لتحقيق الإصلاحات التي سبق وأن تعهد بها خلال حملته الانتخابية. ويتم انتخاب 225 نائبا في أوكرانيا استنادا إلى الاقتراع النسبي، بينما ينتخب الـ 199 الآخرون بالاقتراع الأكثري بدورة واحدة.

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