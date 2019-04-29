بنغلادش تقتل اثنين يشتبه في ضلوعهما بهجوم على مقهى بداكا عام 2016

قالت الشرطة إن قوات الأمن في بنغلادش قتلت يوم الاثنين شخصين على الأقل يشتبه في انتمائهما لجماعة إسلامية متشددة مسؤولة عن هجوم على مقهى في داكا عام 2016.

وطوقت الشرطة المنطقة خلال مداهمة لمنزل مصنوع من الصفيح في العاصمة بعد تلقي معلومات عن وجود أشخاص يعتقد أنهم أعضاء في جماعة المجاهدين في بنغلادش وهي جماعة محلية متشددة قتلت 22 شخصا في الهجوم على المقهى.

أقرأ أيضا على يورونيوز:

الشرطة: منفذ هجوم المعبد اليهودي في كاليفورنيا عمل بمفرده

انتحار فلسطيني محتجز في تركيا بتهمة التجسس لصالح الإمارات

فرنسا تقول إنها أحبطت عملا إرهابيا وتحتجز أربعة أشخاص

وقال مفتي محمود خان مدير الجناح القانوني والإعلامي بكتيبة التدخل السريع للصحفيين "عندما طرقت قواتنا الباب، فتح سكان المنزل النار على قواتنا بدلا من فتح الباب... رد أفراد كتيبة التدخل السريع. ما زالت هناك كمية كبيرة من المتفجرات وقواتنا الخاصة تحاول إزالتها".

وقال خان إنه تم القبض على ثلاثة أشخاص بينهم مالك المنزل لاستجوابهم.

وشنت بنغلادش حملة على المتشددين بعد هجوم المقهى.

وكان المتشددون هاجموا المقهى في يوليو تموز عام 2016 واحتجزوا 22 رهينة معظمهم من الأجانب تم قتلهم على مدار 12 ساعة.