شاهد: تتويج مدافع ليفربول فان دايك بجائزة رابطة اللاعبين المحترفين

فاز فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول بجائزة رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا لأفضل لاعب في الموسم يوم الأحد ليصبح رابع لاعب هولندي يحصد الجائزة.

ومنح اللاعب البالغ عمره 27 عاما صلابة لدفاع ليفربول منذ انضمامه قادما من ساوثامبتون في يناير كانون الثاني من العام الماضي في صفقة قياسية لمدافع قيمتها 75 مليون جنيه إسترليني (96.89 مليون دولار).

وساعد المدافع الهولندي الفريق المنافس على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز على الحفاظ على شباكه نظيفة في 19 مباراة بالمسابقة هذا الموسم.

كما وصل ليفربول إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال فان ديك لشبكة سكاي سبورتس "أعتقد أن هذه أهم جائزة يمكن أن يحصل عليها اللاعب بأن يصبح الأفضل باختيار اللاعبين الذين يلعب أمامهم كل أسبوع. هذا استثنائي. أنا فخور جدا بهذا الفوز".

فان دايك بقميص ليفربول رويترز

وفازت الهولندية فيفيان ميديما لاعبة أرسنال بجائزة أفضل لاعبة بعدما قادت النادي اللندني لحصد لقب الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة بعدما أحرزت 22 هدفا هذا الموسم.

وتصدر فان ديك القائمة المكونة من ستة لاعبين والتي يصوت فيها أعضاء الرابطة من 92 ناديا في الدوري الممتاز والدرجات الأدنى متفوقا على ثلاثي مانشستر سيتي رحيم سترلينج وسيرجيو أغويرو وبرناردو سيلفا وزميله ساديو ماني وإيدن هازارد لاعب تشيلسي.

وأصبح فان ديك مدافع منتخب هولندا اللاعب الثاني على التوالي من ليفربول الذي يفوز بالجائزة بعدما حصدها المهاجم محمد صلاح العام الماضي وانضم إلى مواطنيه دينيس بيركامب ورود فان نستلروي وروبن فان بيرسي الذين سبق لهم الفوز بها.

وأصبح فان ديك أول مدافع ينال الجائزة منذ فعلها جون تيري مدافع تشيلسي في 2005.

وفاز سترلينج مهاجم سيتي ومنتخب إنجلترا بجائزة أفضل لاعب شاب بينما ذهبت جائزة أفضل لاعبة شابة إلى جورجيا ستانواي.

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