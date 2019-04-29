شاهد: نيمار يوجهه لكمة إلى أحد مشجعي فريق رين ويعتذر

اعتذر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، عن تصرفه مع أحد مشجعي فريق رين. فبعد خسارة نادي باريس سان جيرمان في نهائي كأس فرنسا أمام نادي رين بركلات الترجيح يوم السبت بستة أهداف مقابل خمسة، مر لاعبو نادي باريس وسط المشجعين في مدرجات المنصة الرسمية بملعب ستاد دو فرانس. وقام أحد مشجعي فريق رين بوصف كل لاعب من لاعبي سان جرمان بصفة، إلى أن أتى الدور على نيمار الذي سمع المشجع وهو يقول له "نيمار اذهب وتعلم كرة القدم" (باللغة الفرنسية تحدث المشجع). نيمار لم يحتمل التعليق فعاد باتجاه المشجع ولكمة. يوم الأحد اقر نيمار أنه تصرف بشكل "خاطئ".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي المقطع:

وكتب نيمار في تعليق على منشور لأحد أصدقائه يتضمن شريط الاعتداء، على موقع إنستغرام، "هل تصرفت بشكل خاطئ؟ نعم. لكن لا يمكن لأي كان أن يبقى غير مبالٍ"، في إشارة إلى ما اعتبره اللاعب إهانات كان المشجع يوجهها له ولزملائه في نادي العاصمة الفرنسية.

وفي مقطع آخر يمكن سماع المشجع وهو يوجه انتقادات على التوالي إلى لاعبي سان جرمان الذين يمرون بجانبه لتسلم ميداليات المركز الثاني من المنصة.

وعلق نادي باريس سان جيرمان على الحادثة ببيان ليل السبت اعتبر فيه أن الشخص المعني هو "صديق لأحد لاعبي رين ووجه إهانات الى كل اللاعبين" من أجل "إثارة ضجة".

من هو المشجع الساع وراء الشهرة؟

اسمه إدوار، ويبلغ من العمر28 عاما. إدوار قال إنه عازم على التقدم بشكوى ضد نيمار لأنه طبقا لتصريحاته أصيب بنزيف في الأنف وجرح في الشفاة وتابع "لم أوجه إليه إهانة، قلت له فقط إنهم كانوا سيئين، هذه هي كرة القدم عندما وصل اللاعبون، فيراتي، بوفون، قلت لهم أنتم سيئون".

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