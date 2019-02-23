مهاجم فرنسا مبابي يصل إلى 50 هدفا بعد فوز باريس سان جيرمان على نيم

بعد انتصار فريق باريس سان جيرمان بنتيجة 3-صفر على ضيفه نيم، أصبح كيليان مبابي أصغر لاعب يصل إلى 50 هدفا في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم منذ عام 1982 ليمدد صدارته إلى 17 نقطة اليوم السبت 23 شباط/فبراير.

وافتتح كريستوفر نكونكو التسجيل لصاحب الأرض وأضاف مبابي هدفين في الشوط الثاني، ليحافظ باريس سان جيرمان على مسيرته المثالية على أرضه في الدوري لهذا الموسم ويبتعد أكثر عن ليل صاحب المركز الثاني الذي تعادل مع ستراسبورغ أمس الجمعة.

ووضع نكونكو فريق العاصمة في المقدمة قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول عندما استلم تمريرة ماركو فيراتي قبل أن يضعها في المرمى.

وألغى الحكم هدفين لمبابي في الشوط الأول أحدهما بداعي التسلل والآخر بعد لمسة يد، لكنه عوض ذلك بعد الإستراحة عندما هز الشباك من مدى قريب في الدقيقة 69 ليصل إلى 50 هدفا في دوري الأضواء قبل أن يكمل هجمة مرتدة في المرمى.

وبعمر 20 عاما وشهرين وثلاثة أيام أصبح مهاجم فرنسا، أصغر لاعب يصل إلى 50 هدفا منذ يانيك ستوبيرا في 1982.

ويتصدر باريس سان جيرمان المسابقة وله 68 نقطة من 22 فوزا في 25 مباراة بينما يأتي نيم في المركز 11 برصيد 36 نقطة.

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