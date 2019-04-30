البابا فرنسيس يحذر الحلاقين من خطيئة يقع فيها الكثيرون

لطالما حذر البابا فرنسيس من النميمة بين الأصدقاء والجيران التي تعتبر من الذنوب التي تلحق الضرر بالغير، وذهب بابا الفاتيكان الإثنين إلى أبعد حد بهدف محاربة هذه الأفة الإجتماعية حيث خص في تحذيره الأخير صالونات الحلاقة وتصفيف الشعر ومراكز التجميل.

ودعا الحبر الأعظم، مصففي الشعر وأخصائيي التجميل إلى عدم الانجرار وراء النميمة والثرثرة خلال ممارسة مهنتهم بحسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. الصحيفة نشرت نقلا عن البابا خلال استقباله في الفاتيكان ما يقارب من 230 من أخصائي الشعر والتجميل والمصممين الكاثوليك الإيطالين قوله "تفادوا الوقوع في فخ النميمة التي تتسلل بسهولة إلى محيط عملكم، مارسوا مهنتكم بأسلوب مسيحي مع معاملة الزبائن بلطف وأدب ومدهم دائما بالكلمة الطيبة والتشجيع".

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وحث فرنسيس العاملين في مجال التجميل على إتباع خط,ات القديس مارتينو دي بوريس بقوله "يجب أن يسترشد أخصائيو التجميل بالقديس مارتينو دي بوريس".

وكان القديس مارتينو جراح وحلاق في ليما، حيث كان في القديم يختص الحلاق بأعمال الجراحة وعمليات البتر. ولد القديس مارتينو في ليما في العام 1579، وتوفي في العام 1639. تم إعلانه قديسا في العام 1962 من طرف البابا يوحنا الثالث والعشرين.

وفي العام 2015 قام البابا فرنسيس بتدشين صالونا للحلاقة وحمامات مخصصة للمشردين في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان.