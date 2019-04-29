فنانون ينعون صاحب "شرطة المشاهير" على مواقع التواصل الاجتماعي

عمت صفحات التواصل الاجتماعي نبا وفاة الشاب اللبناني راغد قيس، الذي اشتهر بملاحظاته الساخرة من الفنانين، من خلال صفحته على الانترنت "شرطة المشاهير"، التي تخطى عدد متابعيها المليون على موقع انستغرام، والتي نشر عليها آلاف المعلومات التي تعنى بأخبار الفنانين في العالم العربي.

واعرب عديد الفنانين ومن بينهم الفنانة السورية أصالة نصري عن صدمتهم من الموت المفاجئ الذي غيب الشاب اللبناني، وقد أثنوا على برنامجه الذي كان يروح على نفوسهم.

بدورها غردت الفنانة اللبنانية إليسا ناعية الراحل: "كتير زعلت لما سمعت بخبر وفاة راغد قيس، صاحب حساب شرطة المشاهير. الله يرحمه، راح بعمر كتير زغير. ما كنت بعرفه شخصياً ومرات كانت تعليقاته قاسية في حقي، بس مننحني قدّام الموت ومنصلي لروحو. الله يصبّر أهله".

كما نعى الممثل السوري تيم حسن وزوجة المصرية الإعلامية وفاء الكيلاني قيس، وقال حسن: "الله يرحمك ويصبر أهلك تعازي لأسرتك وأحبابك .. البقاء لله".

وقالت الفنانة الإماراتية بلقيس: “صاحب حساب شرطة المشاهير راغد قيس في ذمة الله .أسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه وعن سيئاته. الغريب أنه وأمل حمادة أسسا الحساب وتوفيا بفترة متقاربة!! هي مشيئة الله واللهم لا اعتراض”.

وأشار مستخدمو موقع تويتر على الانترنت إلى الصدفة الأليمة التي غيب فيها الموت راغد قيس مع وفاة صديقته الفنانة الساخرة أمل حمادة منذ أشهر، والتي افتقدها جمهورها أيضا.

وكتب أحد المغريدن على موقع تويتر على الانترنت بأنه أول من أشار إلى وفاة راغد قيس، متحدثا عن تعرض قيس إلى "أزمة صحية خطيرة" منذ أسابيع، دون توضيح لأعراض تلك الأزمة.

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