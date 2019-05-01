وزير الخارجية: إيران ترفض سعي الولايات المتحدة لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأربعاء إن إيران ترفض سعي الولايات المتحدة لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا. وأضاف ظرف أن أمريكا ليست في وضع يؤهلها لأن تصنف الآخرين كإرهابيين.

تصريحات وزير الخارجية الإيراني تأتي بعد إعلان البيت الأبيض الثلاثاء أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل على تصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا أجنبيا، وهو ما قد يؤدي إلى فرض عقوبات على أقدم جماعة سياسية إسلامية في مصر.

وقالت سارة ساندرز المسؤولة الإعلامية بالبيت الأبيض في رسالة بالبريد الإلكتروني "الرئيس تشاور مع فريقه للأمن القومي وزعماء بالمنطقة يشاركونه القلق، وهذا التصنيف يأخذ طريقه عبر الإجراءات الداخلية".

اقرأ أيضا على يورونيوز: