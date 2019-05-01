إيكر كاسياس يتعرض لأزمة قلبية خلال تدريباته مع نادي بورتو البرتغالي

ذكرت محطة رينايسينسا الإذاعية البرتغالية هذا الأربعاء أن حارس المرمى الاسباني إيكر كاسياس تعرض لأزمة قلبية ونقل إلى مستشفى، لكنه ابتعد عن الخطر.

وأضافت المحطة أن كاسياس حارس بورتو البالغ من العمر 37 عاما تعرض لأزمة قلبية خلال التدريب الصباحي للنادي البرتغالي يوم الأربعاء ونُقل إلى المستشفى حيث تم تشخيص حالته على أنها احتشاء في عضلة القلب أي انسداد حاد على مستوى الشرايين. وأشار النادي إلى أن الحالة الصحية لكاسياس أصبحت مستقرة.

ويوصف إيكر على أنه حارس نادي ريال مدريد التاريخي، والذي حقق معه كل الألقاب الممكنة والتي ناهزت 20 لقبا، كما حقق لقبي بطولة الأمم الأوروبية في العام 2008 ثم 2012 وكأس العالم 2010 مع منتخب اسبانيا. وخاض كاسياس 42 مباراة مع بورتو في جميع منافسات الموسم الحالي. كما خاض 167 مباراة مع منتخب اسبانيا.

للمزيد:

كاسياس خارج قائمة لاروخا

الصداقة تمنح تشافي وكاسياس جازة أمير أستورياس للرياضة