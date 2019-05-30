شاهد: سائق يصطدم بطاووس .. ترى ماذا حل بريشه؟

كُتب لطائر طاووس جميل عمر جديد بعد أن صدمه سائق الأحد في مقاطعة كلاكاماس الريفية بالولايات المتحدة.

ويبدو أن الطائر المعروف بجمال ريشه وألوانه النادرة الجذابة حاول الطيران للهروب من الموت ولكنه وجد نفسه مثبتا في الجزء الأمامي من السيارة. وحين خرج السائق ليتفقد وضعه، خاف الطاووس وهرب تاركا ورائه بعض من ريشاته الجميلة الملونة.

وتم تسجيل المقطع من قبل بعض المارة في بارتون ميركانتيل حين اقترب منهم السائق طالبا مساعدته.

الرقيب ماركوس ميندوزا قال فيما بعد إن الطاووس شوهد بعد الحادث بالقرب من مجموعة من المتاجر في شارع Southeast Bakers Ferry Road وبدى سالما وفي حالة صحية جيدة.

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