شاهد.. شاب يقذف الزائرين بالحجارة من أعلى هرم خوفو

تم إلقاء القبض على شاب ثلاثيني تسلق أعلى هرم خوفو، صباح اليوم، وألقى حجارة على الزائرين بالمنطقة الأثرية أهرام الجيزة. ولم تنجح قوات الأمن المصرية بالسيطرة على الموقف، حيث استمرت العملية حوالي ساعتين. قبل أن يجرى إنزاله والقبض عليه.

ولم تعرف بعد الأسباب التي دفعت الشاب إلى إلقاء الحجارة حيث مازالت الأجهزة الأمنية تحقق مع الشاب وتراجع كاميرات المنطقة.

وقال أشرف محيي الدين مدير منطقة الهرم الأثرية، إنّ "الشاب المتسلل لم يقتلع المثلث الموجود أعلى الهرم"، موضحًا أنّه دخل المنطقة الأثرية بـ"تذكرة عادية"، وبعدها تسلل إلى أعلى الهرم.

جدير بالذكر بأن هرم خوفو أو الهرم الأكبر واحد من عجائب الدنيا السبع وهو مسجل ضمن مواقع اليونسكو للتراث العالمي.

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