ميركل تدعو للإسراع بالتحرك لإلحاق الهزيمة بالتشدد الإسلامي

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى تحرك أسرع لإلحاق الهزيمة بالتشدد الإسلامي، وذلك في ختام قمة استثنائية مع قادة مجموعة دول منطقة الساحل اليوم الخميس 2 أيار/مايو.

ووعدت ميركل والتي وصلت يوم أمس الأربعاء إلى واغادوغو بتقديم مساعدات إلى بوركينا فاسو، من أجل تعزيز قواتها الدفاعية.

وقالت ميركل :"سندعم بوركينا في تعزيز قدرات الشرطة". وأضافت أن "ألمانيا سنقدم مساعدة بقيمة 7 إلى 10 ملايين يورو لأن الوضع في الشرق وفي شمال البلاد لا يسمح للأطفال بالذهاب إلى المدارس، والسكان يعيشون دون أمان". وتابعت "نحن بحاجة لمعالجة هذه القضايا في أسرع وقت ممكن".

وأكدت ميركل أن الهدف من الزيارة هو دعم بوروكينا فاسو ووضعها على طريق التنمية، هذا ولفتت إلى أنه تم تخصيص 15% من الميزانية للمسائل الأمنية.

وعُقدت هذه القمة وسط تصاعد أعمال العنف في منطقة الساحل بشكل عام وفي مالي وبوركينا فاسو على وجه الخصوص.

وتشكل هذه الدول قوة إقليمية تتألف من جنود من مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

وتعهدت عدة دول بتقديم ملايين الدولارات لقوة مجموعة دول الساحل الخمس العام الماضي خلال اجتماع في بروكسل.

وقال ألفا باري وزير خارجية بوركينا فاسو في واغادوغو يوم الثلاثاء 30 أبريل نيسان، إن عددا قليلا من الدول التزمت بتعهداتها المالية مما يجعل من الصعب على القوة العسكرية السيطرة على تدفق المتشددين الذين يعبرون الحدود إلى مالي و بوركينا فاسو على وجه الخصوص.

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