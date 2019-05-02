شاهد: الأمير ويليام وزوجته يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما على الطريقة الملكية

نشر الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون ثلاث صور جديدة لابنتهما الصغيرة الأميرة شارلوت بمناسبة عيد ميلادها الرابع الذي تحتفل به الأسرة يوم الخميس.

والتقطت كيت الصور الثلاث للأميرة، التي تأتي في الترتيب الرابع لولاية عرش بريطانيا، في حدائق قصر كينسينغتون بوسط لندن وفي منزل العائلة في نورفولك بشرق انجلترا.

وغالبا ما تنشر كيت صورا عائلية للاحتفال بعيد ميلاد أبنائها.

الأميرة شارلوت دوقة كمبردج - رويترز

الأميرة شارلوت دوقة كمبردج - رويترز

دوقة كمبردج - رويترز

وتشهد العائلة المالكة البريطانية خلال هذه الفترة احتفالات بأعياد ميلاد أفراد من العائلة. فلقد تم الاحتفال بأول عيد ميلاد للويس شقيق شارلوت قبل أسبوعين أي بعد يومين من الاحتفال بعيد ميلاد الملكة اليزابيث الثانية الثالث والتسعين.

الأميرة في سن مبكرة

ومن المتوقع أيضا ولادة أول طفل للأمير هاري الشقيق الأصغر للأمير وليام وزوجته ميجان في أي يوم من الآن.

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