الأمير ويليام يصل إلى الإمارات ويزور "إكسبو 2020 دبي"

وصل الأمير البريطاني وليام إلى الإمارات العربية المتحدة في أول زيارة رسمية له اليوم الخميس، الزيارة التي تتزامن مع اليوم الوطني للملكة المتحدة حيث ستقام احتفالية في جناح المملكة في إكسبو 2020.

تمثل زيارة الأمير وليام علامة بارزة في العلاقات بين المملكة والإمارات. ومن المنتظر أن يلتقي الأمير ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم نجل حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

بدأ الأمير ويليام جولته بالتوجه إلى حديقة القرم في الجبيل في أبوظبي للاطلاع على جهود المدينة المحلية في الإمارة ولزراعة الأشجار مع الطلاب. حيث يسلط الملك المستقبلي الضوء على شغفه بالحفاظ على الحياة البرية ومكافحة تغير المناخ.

وزار الأمير ويليام أيضا جناح المملكة المتحدة في أرض موقع إكسبو 2020، حيث سيناقش أهمية جهود الحفاظ على البيئة مع الإماراتيين الشباب والمسؤولين ودعاة الحفاظ على البيئة.

ومن المتوقع أيضًا أن يلتقي دوق كامبريدج بشخصيات رياضية بريطانية في جدول اعماله الحافل.