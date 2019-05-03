الإتحاد الأوروبي يتجاهل هنغاريا بسبب إسرائيل

اعترضت هنغاريا يوم الإثنين، على بيان الاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك الذي يدين إستعمال إسرائيل للذخيرة الحية و مواصلة سياساتها الإستيطانية .

غير أن الإتحاد الأوروبي تجاهل إستعمال هنغاريا لحق الفيتو .

وقال السفير الفنلندي لدى الأمم المتحدة كاي ساوير:"الاتحاد الاوروبي يعرب عن قلقه الشديد بشأن الاتجاهات الإسرائلية الحالية ... فهذا يقضي على أمل بقاء حل الدولتين."

وتحدث عن موقف الاتحاد الأوروبي من المستوطنات الإسرائيلية وقال "إنه يشعر بالقلق إزاء القتلى الفلسطينيين باستعمال الذخيرة الحية"

وقد دعمت أقوى دول الاتحاد الأوروبي - فرنسا وألمانيا - هذه الخطوة، كما أبدت بعض الدول متوسطة الحجم، مثل بلجيكا وهولندا، موقفًا إيجابيًا.

ويمكن القول إن بيان مجلس الأمن حول إسرائيل يشير إلى أن أغلبية الاتحاد الأوروبي تتحرك في إدانة إسرائيل.

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هنغاريا تغرد خارج سرب الإتحاد الأوروبي.

أشار دبلوماسي أوروبي إلى أن هنغاريا أثارت اعتراضها في "اللحظة الأخيرة للغاية" دون أن تقدم سببًا لذلك، حيث لم يعط سفير المجر أي سبب لحق النقض في اجتماع متابعة في مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الثلاثاء، في سلوك وصفه مصدر أخر بالاتحاد الأوروبي بأنه "متعجرف".

ورفضت بعثة المجر في الاتحاد الأوروبي التعليق أو الإدلاء بأي توضيحات .

و استعملت هنغاريا الفيتو للمرة الخامسة ضد بيانات علنية من الاتحاد الأوروبي بشأن إسرائيل في العامين الماضيين.

كانت تتخذ هذه الخطوة في بعض الأحيان مع الحلفاء المؤيدين لإسرائيل، مثل جمهورية التشيك، وأحيانًا وحدها، كما منعت في تسع مناسبات العام الماضي، تبني الاتحاد الأوروبي لتقرير سري عن القدس الشرقية.

مذا يجري داخل الإتحاد الأوروبي ؟

يأتي إختلاف هانغاريا و الإتحاد الأوروبي حول إسرائيل وسط انحراف هنغاريا عن قواعد الاتحاد الأوروبي، فقد قاطع الزعيم المجري فيكتور أوربان قرارات الاتحاد بشأن المهاجرين.

و يشهد الإتحاد أيضا خلافات حتى بين الأعضاء المؤسسين، حيث استخدمت إيطاليا حق النقض مؤخرًا على بيان الاتحاد الأوروبي بشأن فنزويلا وهددت بعرقلة عقوبات روسيا.